İçişleri Bakanlığı'nca Ağrı ve Iğdır'da operasyon başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Ağrı ve Iğdır illerinde, “Eren Abluka Sonbahar- Kış-12 (Ağrı-Doğubayazıt-Büyük Ağrı Dağı ve Iğdır-Aralık-Küçük Ağrı Dağı) Şehit J. Uzm. Çvş. Dursun PAMPAL” başlatıldı.

Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; Jandarma Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1017 personel 58 operasyonel tim görev alıyor.