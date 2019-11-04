İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, ekim ayında düzenlenen operasyonlar hakkında, "Ekim ayında yapılan operasyonlarda aralarında kırmızı kategoride 3, turuncu kategoride 3, gri kategoride 11 sözde üst düzey teröristin bulunduğu 175 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

Çataklı, Ekim ayında gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonları kapsamında kırsal alanda 3’ü büyük, 37’si orta çaplı olmak üzere toplam 9 bin 885, şehirlerde ise bin 857 operasyonun gerçekleştiğini bildirdi. Çataklı, bu operasyonlarda 3’ü kırmızı, 3’ü de turuncu listede olmak üzere 175 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.