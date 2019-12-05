05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Soruşturma devam ediyor. Adliyeye sevk edildi. Söyledikleri var, ne kadar doğrudur, neyi yansıtıyor bu soruşturma çerçevesinde ortaya çıkacaktır. Savcılığın takibinde gerekli araştırmalar yapılarak bunun nedenini ortaya koyacaklar. Daha önce tanışıklığı olmadığı aşikar. Şu ana kadar yapılan tespitlerde tanışıklık yok. Farklı bir durum söz konusu. Bu durumun tamamen tespit edilip bu cinayetin neden ve niçin işlendiğini açıklayabiliriz.
"BİR CANİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
Yılbaşından bu güne kadar yüzlerce huzur operasyonu yaptık. Binlerce firariyi yakaladık. Elbette ki bu kişi de sizin de bahsettiğiniz süreç içinde kanun kaçağı olduğu konusunda duyurular ifade ediliyor. Ekiplerimiz arıyor. Böyle bir meseleyle karşı karşıya kalınacağı, her firarinin bir cinayet işleyebileceği yönünde bilgimiz yok. Bizim görevimiz firarileri yakalamak ve adalete teslim etmektir. Bu tip eleştiriler muhakkak olacaktır. Bütün eleştiriler bu kızımızın geri dönmesini sağlamayacaktır. Hiçbir tanımadığı bir insanı katledebilecek bir cani ile karşı karşıyayız. Açık cezaevinden firar etmiş. Bunu cinayete döndürmüş bir caniyle karşı karşıyayız.
"BU TİP FİRARLAR SÖZ KONUSU OLABİLİR, BİZİM GÖREVİMİZ BUNLARI YAKALAYIP İADE ETMEK"
Her uygulamayı eleştirebilmek durumunda değiliz. Farklı uygulamalar söz konusudur. Açık, kapalı cezaevlerinde bir takım uygulamalar var. Bu uygulamalarla ilgili sürekli, bir olay başımıza geldiğinde tüm sistemi değiştirecek bir adım atıyorsak, orada da bir problem oluşur. Bizim bir sistemimiz var, devam edecek. Bu tip firarlar söz konusu olabilir. Bizim görevimiz bunları yakalayıp iade etmek. Bunu yaptığımız, yapamadığımız oluyor. Nasıl bulacaksınız? Teknik takibe imkan yoksa bulamıyorsunuz. Kayıp dağcıları bulamıyoruz.
Tanımadığı bir insanı öldüren bir sapkından bahsediyoruz. İnfaz sistemi öyle mi olmalı, böyle mi olmalı... İhtiyaçlar varsa yapılacaktır. Biz kendi iç işleyişimizi değerlendiriyoruz. Her şeyin çok kötü gittiği anlamına geldiği değil. 2 günlük firarinin sorumluluğu nedir değerlendiriyoruz.
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