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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı | Son dakika haberleri

        9 günde 2.6 milyon araç denetlendi! İşte sonuç!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında: 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendi" dedi. Yerlikaya, şu ayrıntıları paylaştı...

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 08:27 Güncelleme: 15.06.2024 - 09:31
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        9 günde 2.6 milyon araç denetlendi! İşte sonuç!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 6-14 Haziran 2024 tarihleri arasında, 2 milyon 675 bin 510 araç denetlendiğini belirtti.

        İHA'da yer alan habere göre Bakan Yerlikaya denetimlerle ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 296 sürücüye işlem yapıldı.

        Hız ihlalinde bulunan 124 bin 184, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 26, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 746, sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 76 ve Zorunlu Mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 359 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 467 bin 78 araca/sürücüye işlem yapıldı.

        Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil."

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        #Ali Yerlikaya
        #Son dakika haberler
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