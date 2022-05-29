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Ülke genelinde eş zamanlı 'Motosiklet, Traktör ve Servis Uygulaması"

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, emniyet ve jandarma birimlerince çalıntı, aranan, ruhsatsız, sahte veya ikiz plakalı motosiklet, traktör ve servis araçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı 'Motosiklet, Traktör ve Servis Uygulaması' gerçekleştirildi

29.05.2022 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
İçişleri: 81 ilde motosiklet ve servis araçları denetlendi! - Son Dakika Haberleri
HABERTURK.COM

Uygulama, 9 bin 501 ekip ve 27 bin 564 personelin katılımıyla 7 bin 304 noktada eş zamanlı yapıldı.

Uygulama sonucunda toplam 175 bin 468 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı kontrol edildi. 92 çalıntı ve aranma kaydı bulunan araç ile motosiklet yakalandı.

Bin 358 araç, motosiklet, traktör ve servis aracı trafikten men edilirken, 12 bin 184 araç, motosiklet, traktör ve servis aracına idari para cezası uygulandı. 829 şahsa adli ve idari işlem yapıldı, 314 aranma kaydı bulunan şahıs yakalandı, 16 şahıs gözaltına alındı. Uygulamada ayrıca 2 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet mermi/fişek, 1 gram eroin, 7,92 gram esrar, 1 adet diğer uyuşturucu madde, 9 bin 200 adet makaron, 4 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Türk Polis Teşkilatı olarak ülke başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleyen şahıs ve şahıslar ile mücadelemizi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımızı tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

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