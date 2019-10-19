19 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karaman, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Sinop, Trabzon, Mardin, Batman, Siirt, Ankara'nın kuzeyi ve Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA SİS VE PUS BEKLENİYOR
İHA'da yer alan habere göre Marmara ve Ege bölgeleri ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 23
İzmir: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 25
Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 24
Antalya: Parçalı bulutlu, batısının iç kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 21
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı 21
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 28
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