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        Haberler Dünya İbrahim Kalın Hamas yetkilileri ile görüştü | Dış Haberler

        İbrahim Kalın Hamas yetkilileri ile görüştü

        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze'deki ateşkes müzakereleri ele alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 20:07 Güncelleme: 13.01.2025 - 20:11
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        İbrahim Kalın Hamas yetkilileri ile görüştü
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        Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro yetkilileri ile telefonda görüştü.

        Görüşmede İsrail ile Hamas arasında süren ateşkes müzakereleri ele alındı. İbrahim Kalın ile Hamas yetkililer ateşkes görüşmelerinin kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

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