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İBB'den durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyelerin izinsiz yardım toplayamayacağına ilişkin genelgenin ardından bloke edilen bağış hesapları için yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı

01.04.2020 - 14:54 | Güncelleme: ABONE OL
istanbul büyükşehir belediyesi
Esra Boğazlıyan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun belediyelerin izinsiz yardım toplayamayacağına ilişkin genelgesinin ardından bloke edilen bağış hesapları için mahkemeye başvurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hukuk Müşavirliği, İçişleri Bakanlığı’nın 30 Mart’ta yayınladığı “Yardım Toplama” konulu genelgesinin yürütmesinin durdurulması için Danıştay’a yürütmeyi durdurma ve iptal davası açtı.

Dilekçede, genelgenin hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, “5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinde bağış kabul etmenin belediyenin yetki ve imtiyazları arasında sayılmıştır. Aynı kanunun 59. Maddesinde de bağışlar belediyelerin gelirleri arasında gösterilmiştir. 5393 sayılı Kanunun 38. Maddesinde de şartsız bağış kabul etmek belediye başkanın görevleri arasında sayılmıştır. Ayrıca, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 23. Maddesinde ise şartlı ve şartsız bağışları kabul etmek ve tasarrufta bulunmak Büyükşehir Belediyesinin gelirleri arasında gösterilmiştir” denildi.

İBB Hukuk Müşavirliği; İstanbul Valiliği’nin, yayınlanan genelgeye dayanarak 31 Mart’ta aldığı kararla, İBB’nin 4 ayrı bankadaki yardım paralarının toplandığı hesapların dondurulması kararını da yargıya taşıdı.

“İstanbul Valiliği’nin banka hesaplarına bloke konulmasına ilişkin kararı hukuka aykırıdır” ifadesine ver verilen dilekçede, yukarıda belirtilen yardım toplamaya ve tasarrufta bulunmaya ilişkin kanunlar çerçevesinde kararın yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

 

 

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