İBB'de üç yeni atama

21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) üç yeni atama yapıldı. Büyükşehir Belediyesinde yapılan açıklamaya göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaşımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına raylı sistem uzmanı Orhan Demir'i, Raylı Sistemler Daire Başkanlığına, ileri seviyede Japonca ve İngilizce bilen Doç. Dr. Pelin Alpkökin'i, Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına da Yüksek Mimar Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin'i atadı.
ORHAN DEMİR
Demir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden 1979 yılında mezun oldu. Demir, yüksek lisans eğitimini ODTÜ Mimarlık Fakültesinde tamamladı. 1983-1994 yılları arasında sırasıyla, İmar ve İskan Bakanlığı Büyük İstanbul Nazım Plan Bürosu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi STFA Mühendislik AŞ'de şehir plancısı, müdür yardımcısı ve proje müdürü olarak görev yapan Orhan Demir, 1986 yılından bu yana, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin farklı kentleri ve bölgeleri için hazırlanan ulaşım ana planları, kara yolu, tramvay, hafif raylı sistem, metro sistemleri talep analizleri, fizibilite etütleri gibi kentsel ve bölgesel ölçeklerdeki ulaştırma projelerinde görev aldı. Demir, 1999 yılından bu yana Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ulaşım planlaması konusunda dersler veriyor, atölye çalışmalarına katılıyor.
PELİN ALPKÖKİN
İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Alpkökin, 1998 yılında Ulaştırma Mühendisliği Yüksek Lisans programını bitirdi. 2002 yılında Japonya Nagoya Üniversitesinde doktora çalışmasına başlayan Alpkökin, 2005'te doktor unvanı aldı, 2008'de İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Birçok uluslararası yayını bulunan Alpkökin, çok iyi seviyede Japonca ve İngilizce biliyor.
YASİN ÇAĞATAY SEÇKİN
Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden mezun olan Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, sırasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Tarihi Programından Yüksek Mimar ve Kentsel Tasarım Programından da doktor unvanlarını aldı. Doktora sonrasında Louisiana Eyalet Üniversitesinde "Sürdürülebilir Peyzaj Konstrüksiyonu" konusunda doktora sonrası çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Seçkin'in akademik araştırmaları, tasarımda bilişim, mimari tasarım, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı ve konstrüksiyonu ile engelsiz tasarım konuları üzerinde yoğunlaştı. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli bölümlerde dersler veren Seçkin, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile özellikle üç boyutlu modelleme, bilişim ve drone teknolojileri üzerine bilimsel araştırma projeleri yürütüyor. Uluslararası hakemli dergilerde editörlük ve yayın kurulu üyeliklerini sürdüren Seçkin, mimari, peyzaj mimarisi ve kentsel tasarım alanlarında proje üretim faaliyetlerine devam ediyor.
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