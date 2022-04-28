İBB'de terör örgütü PKK operasyonu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalıştığı tespit edilen Şafak D. terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada ise söz konusu kişinin uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan eleman olduğu belirtildi. İBB Sözcüsü Murat Ongun da “19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçen hafta yaptığı açıklamada “Teftiş bitecek ve yalanların, akla karanın ne olduğu ortaya çıkacak” ifadelerini kullanmıştı
Son dakika haberler... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D.'nin (30), 2016 yılında Şırnak'ta terör örgütü üyelerinden elde edilen dokümanlarda kırsal alanda elinde uzun namlulu silahla çekilmiş fotoğraflarının çıkması üzerine harekete geçti.
ZANLI GÖZALTINA ALINDI
AA'da yer alan habere göre polis ekipleri, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün Üsküdar'daki Anadolu Yakası Sosyal Yardım Birimi'nde çalışmakta olan zanlıyı gözaltına aldı. Silahlı terör örgütüne üye olmaktan işlem gören şüphelinin, emniyetteki sorgusu sürüyor.
İBB SÖZCÜSÜ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'sosyal hizmet uzmanı' olarak çalıştığı ileri sürülen Şafak D.'yle ilgili olarak yayınlanan haberlere ilişkin açıklama yapan İstanbul Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, "Bu açıklamanın son kısmını birkaç kez okuyun lütfen. 19 Nisan’dan 27 Nisan’a kadar emniyet güçleri neyi bekledi? Amaç, “terörist” yakalamak değil de İBB’ye ve Başkanı’na kumpas kurmak mı?" ifadelerine yer verdi.
SOYLU "AKLA KARA ORTAYA ÇIKACAK" DEMİŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Nisan’da katıldığı televizyon programında İBB'ye alınanların terör iltisakı ve irtibatı konusunda bir tespite ulaşılıp ulaşılmadığının sorulması üzerine "Niye ulaşılmasın? Söylendiğinin üzerinde bir tespite ulaşıldı. Burada ihmaller görülüyor. Zaten mahkeme ulaşmış, DİAYDER davası var. DİAYDER davası New York Belediyesi'ne mi açıldı? DİAYDER davası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde” demişti.
İşe alma kriterlerinden söz eden Soylu, şöyle devam etmişti: “Devlete aldığın insanları alma kriterleri var. Bu kriterlere göre alacaksın. Almış mısın, almamışsın. Yalan söylüyor musun, yalan söylüyorsun. Teftiş bitecek ve yalanların, akla karanın ne olduğu ortaya çıkacak. Yalan söylüyorsun, milletin gözüne baka baka yalan söylüyorsun. Şunu söyleyebilirsin, 'Hırsıma kapıldım, 2023'te kendime ait bir iddiam var, geçmişte bu adamlara söz verdim, iddia ve hedeflerimize ulaşmak için siyasette her yol mübahtır diye düşünüyorum, teröristi de iltisaklısını da irtibatlısını da alırım.'"
İMAMOĞLU: 80’DEN FAZLA MÜFETTİŞ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise ay başında katıldığı televizyon programında İBB personeli arasında "terörle bağlantılı kişilerin" tespit edilip edilmediği sorusuna karşılık "8 personelle ilgili dosya tespiti var, iltisaklı anlamında. Bunların yarısı bir önceki dönemde işe alınmış" demişti. İmamoğlu ayrıca İBB'de 80'den fazla müfettişin çalıştığını, müfettişlerin bu konu için geldiklerini ama "girmedikleri konunun kalmadığını" söylemişti.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN YANIT GELMİŞTİ
İçişleri Bakanlığı bu açıklamaya, "İBB Başkanı tarafından müfettişler sadece 8 kişi bulabildiler şeklinde dile getirilen husus tamamen gerçek dışıdır. Bu kişiler daha müfettişler çalışmaya başlamadan önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Din Alimleri Yardımlaşma Derneği (DİAYDER) hakkındaki soruşturmada isimleri geçen ve dernek ile bağlantılı olarak İBB şirketlerinde işe alındığı ve soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra işten çıkartıldıkları anlaşılan kişilerdir” yanıtını vermişti. Bakanlık, müfettiş sayısını da 23 olarak açıklamıştı.
İBB: TERÖR ÖRGÜTÜYLE BAĞ KURULMAK İSTENDİ
Gözaltının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Bugün bazı basın yayın organlarında, İBB Sosyal hizmetler uzmanı olduğu öne sürülen Ş.D isimli kişinin, terör örgütü kampında 2016 yılına ait olduğu iddia edilen silahlı fotoğrafların yayımlanarak, İBB ile terör örgütü arasında bağ kurulmak istenmiştir. Devletimizin güvenlik birimlerinden sorumlu bazı yetkililer tarafından uzun süredir ne yazık ki zorlama iddialarla bu ilişki kurulmaya çalışılmaktadır.
"MAAŞINI ILO VE GIZ ÖDÜYORDU"
Öncelikle belirtmek gerekir ki; habere konu kişi, uluslararası işbirlikleri kapsamında proje bazlı ve sınırlı-süreli olarak görev yapan elemanlardır. Söz konusu kişinin proje boyunca maaş ödemesi ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) ve Almanya Ulusal İşbirliği Teşkilatı (GIZ) tarafından finanse edilmekte ve yapılmaktadır. 1 Haziran 2021 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlanan ilk proje 'Mülteci ve Evsahibi Topluluklar İçin İnsana Yakışır İşlerin Desteklenmesi' isimli projedir. 1 Mart 2022'de başlayıp 31 Aralık 2022'de sona erecek proje de 'Ekonomik Girişimler ve İstihdam İçin Dijital Kapasitenin Geliştirilmesi' projesidir."
"ADLİ SİCİL KAYDI TEMİZ ÇIKTI"
Söz konusu kişinin, adli sicil kaydı alındığı belirtilen İBB açıklaması şöyle devam etti: "Sicil kaydının temiz olduğu da görüşmüştür. Yine söz konusu kişinin öz geçmişi incelendiğinde 2015 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Sakarya Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi'nde stajyer olarak görev yaptığı görülebilir. Fotoğrafın her ne kadar 2016 yılında çekildiği belirtilse de, söz konusu kişinin 2016-2018 yılları arasında İstanbul'da özel bir yaşlı bakımevinde görev yaptığı tespit ve teyit edilmiştir. Ayrıca aynı kişi 2021 yılından bu yana gönüllü olarak Sultanbeyli Belediyesi ile çalışan Mülteciler Derneği'nde de görev almaktadır."
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Son dakika: İBB'de terör örgütü görüldü! - Güncel haberler/son-dakika-ibb-de-teror-orgutu-goruldu-guncel-haberler-3422759
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