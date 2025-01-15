İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir araya geldi. Görüşmede belediyelerin SGK borçları ele alındı.

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BAKAN IŞIKHAN: NAZİK ZİYARETİ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik. Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum.

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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki heyeti Bakanlığımızda kabul ettik.



Yerel yönetimlerin sosyal güvenlik ve çalışma hayatıyla ilgili taleplerini dinledik. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/WUfkyH3aaK — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 15, 2025

İMAMOĞLU'NDAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

İmamoğlu "Türkiye Belediyeler Birliği olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelerek belediyelerin SGK borçları konusunu görüştük. Kuracağımız ortak masa ile makul bir plan ortaya koymayı hedefliyoruz. Sayın Bakana çözüm odaklı tavrı için teşekkürler." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelerek belediyelerin SGK borçları konusunu görüştük. Kuracağımız ortak masa ile makul bir plan ortaya koymayı hedefliyoruz. Sayın Bakana çözüm odaklı tavrı için teşekkürler. pic.twitter.com/grCoL61aLw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 15, 2025