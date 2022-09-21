SON DAKİKA | İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakim karşısına çıkıyor! Ekrem İmamoğlu davası ne zaman, bugün mü?

HABERTURK.COM

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ara karar bekleniyor.

Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülecek davada ara karar çıkması bekleniyor. İmamoğlu'nun avukatı son duruşmada, YSK üyelerinin şikayetçi olmadığına dair dilekçe sunmuştu. Savcılık, söz konusu yeni gelişmenin değerlendirmesinin ardından yeni bir mütalaa sunmak için süre talep etmişti.

"ŞİKAYETÇİ YOK" DİLEKÇESİ

Avukat Kemal Polat, eski YSK Başkanı Sadi Güven'in bir gazeteye verdiği röportajında şikayetçi olmadığını belirttiğini hatırlattı. Polat, Sadi Güven'in de aralarında bulunduğu 4 mağdurun şikayetçi olmadığına dair dilekçe sundu.

Duruşma savcısı ise geçtiğimiz celse mütalaasını açıkladığını, fakat sanık avukatının müvekkilinin lehine olabileceğini belirttiği ve mahkemeye sunduğu bilirkişi raporunun savcılıkça değerlendirilmesinin ardından esas hakkında yeniden mütalaa hazırlanabilmesi için süre talep etmişti.

REDDİ HAKİME RET

Hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İmamoğlu’nun avukatları mahkemede reddihâkim talebinde bulunmuştu. Mahkeme, hakimin tarafsızlığını şüpheye düşürecek bir durumun mevcut olmadığını, taleplerinin reddedilmesinden dolayı bu yola başvurulduğunu ve yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu belirterek, sanık avukatının reddihâkim talebinin reddine karar vermişti.

CHP'DEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı çağrıda "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber 16 Milyon İstanbullu yargılanıyor" diyerek İstanbulluları Anadolu Adliyesi'ne çağırdı.

CHP İstanbul Milletvekili, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak da "Hak, hukuk ve adalet için, geleceğimiz için, seçmen iradesine sahip çıkmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'na destek verirken, "Halkın iradesi ve demokratik hukuk sistemi her türlü bürokratik vesayetten üstündür. Gençlerimize olan sorumluluğumuz ve demokrasiye olan inancımla yanındayım" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da "Demokrasinin, İstanbul halkının, adaletin ve Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Ve her zaman yanında olacağız" derken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de "Gözümüz, aklımız İstanbul'da olacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de "Doğru, sarsılır ama yıkılmaz! Yalnız değilsin Ekrem Başkan… Milyonlarca İstanbullu’nun iradesinin kazandığı gibi, demokrasi kazanacak, hukuk kazanacak" ifadeleriyle destek verdi.