İçişleri Bakanlığı'nın talimatı üzerine tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri dün 81 ilde eş zamanlı berber, kuaför, güzellik merkezleri, alışveriş merkezleri, ticari taksiler, pazar yerleri, şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım faaliyetleri ve seyahat kısıtlaması olan illerde şehir giriş çıkışlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, yeni tip koronavirüsle mücadele (Kovid-19) kapsamındaki kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Toplam 69 bin 657 noktada denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde toplam 4 bin 310 idari işlem uygulandı.
10 AVM'YE İDARİ İŞLEM YAPILDI
Yapılan uygulamada; 31 bin 625 berber, kuaför, güzellik salonu merkezi denetlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan 657 berber, kuaför, güzellik merkezine idari işlem uygulandı. Yine 299 AVM ve AVM içindeki 2 bin 304 iş yeri kontrol edildi. Kontrollerde koronavirüs tedbirlerine uymayan 10 AVM’ye ve AVM içindeki 277 işletmeye idari işlem uygulandı.
Uygulamada, 1.669 pazar yeri kontrol edildi. Bu kontrollerde alınan tedbirler uymayan 1.588 esnafa ve sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeyen 672 kişiye idari işlem gerçekleştirildi.
TAKSİ VE TAKSİ DURAKLARI DENETLENDİ
Valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, 16 bin 708 ticari taksi ve taksi durağı denetlendi. Denetimlere 723 ticari taksiye, 32 taksi durağına idari işlem uygulandı.
17 bin 52 şehiriçi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı denetlenirken, bu denetimlerde 260 firmaya, 91 yolcuya idari işlem gerçekleştirildi.
Ülke genelinde eş zamanlı yapılan denetimlerde, berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde, randevu sistemine göre çalışma, çalışma saatlerine uyma, müşteri koltukları arasındaki mesafeyi sağlama, çalışanlar ve müşterilerin maske kullanımı, hizmet sunulmasında kullanılan malzemelerin sterilizasyonu veya dezenfekte edilmesi, tek kullanımlık ürünlerin kullanımı, izin verilmeyen (ustura ile tıraş, cilt bakımı, makyaj, ense fırçası vb.) kurallarına uyulup uyulmadığına bakıldı.
AVM'lerde, AVM içi ve iş yerlerinde bulunabilecek müşteri sayısının tespitinde hesaba katılacak alanların doğru belirlenip belirlenmediği, müşterilere duyuru yapılıp yapılmadığı, belirlenen sayının üzerinde müşteri kabul edilip edilmediği, temizlik, hijyen ve ortam havalandırmasındaki kurallara uyma, iş yerleri için belirlenen çalışma kurallarına uyma, AVM çalışanlarının korunmasına yönelik alınan önlemler kontrol edildi.
Ticari taksilerde ise taksi ve durakların dezenfeksiyonu, şoför ve müşterinin maske kullanımı, taksilerde yeterli dezenfektan veya kolonya bulundurulup bulundurulmadığı, aynı anda hizmet verilebilecek müşteri sayısı sınırı, her müşteri sonrası araç içerisinin havalandırılması ve temas edilen yüzeylerin dezenfeksiyonu, temassız ödeme yöntemlerine geçme konusunda çalışma olup olmadığı denetlendi.
Pazar yerlerinde, maske kullanımı, pazar tezgahları arası mesafe, pazar yerlerine aynı anda alınabilecek müşteri sayısı, pazar yerleri çevresindeki fiziki tedbirler, ürünlerin müşteriye sunum kurallarının kontrolü yapıldı.
Şehir içi ve şehirler arası toplu ulaşımda ise şehir giriş-çıkış kısıtlamasına devam edilen illerden çıkış, bu illere varış ya da bu illerden transit geçiş için gerekli olan "seyahat izin belgesi" olmaksızın özel araçla veya toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edilip edilmeme, alınan tedbirlerin yeterli olup olmadığı, il giriş-çıkış noktalarında tüm yolcuların sağlık kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu ulaşım araçlarında belirlenen kurallara uyulup uyulmadığı, şehirler arası toplu ulaşımda valilik izni alınıp alınmadığı, yolculara seyahat izin belgesi düzenlenip düzenlenmediği denetlendi.
Bu denetimler daha önce İçişleri Bakanlığı talimatı ile tüm valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
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