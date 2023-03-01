Husumetlisinin sandığı araca ateş açtı! Bir çocuk öldü

AA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobildeki çocuk öldü.

AA'da yer ana habere göre zanlı M.T. (42), husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz (9), ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.