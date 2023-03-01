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Samsun'da ateş açılan araçtaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da kan donduran bir saldırı meydana geldi. Kentte bir kişi, husumetlisinin saldığı araca ateş açtı. Dehşet anlarında otomobilde bulunan bir çocuk hayatını kaybetti

Giriş: 01.03.2023 - 09:50 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Husumetlisinin sandığı araca ateş açtı! Bir çocuk öldü
Husumetlisinin sandığı araca ateş açtı! Bir çocuk öldü
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AA

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir kişinin, husumetlisinin sanarak ateş açtığı otomobildeki çocuk öldü.

AA'da yer ana habere göre zanlı M.T. (42), husumetlisinin zannettiği ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobile Arım Köseli Mahallesi'nde yoldan geçerken tabancayla ateş açtı.

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Araçta bulunan ve kurşunların isabet ettiği Enes Tayyip Olfaz (9), ağır yaralandı. Çağrılan sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, olayın ardından kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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