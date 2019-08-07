Milli Savunma Bakanı Akar, ABD heyeti ile görüşme hakkında, "Şu anda devam ediyor. Önümüzdeki saatlerde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi. Akar, "Toplantıda muhataplarımızın görüşlerimize yaklaştığını memnuniyetle müşahade ettik. Toplantılar olumlu, oldukça yapıcı geçti" diye konuştu.

"ABD'li müttefiklerimizle beraber hareket etmeyi, çalışmayı arzu ediyoruz" diyen Akar, "Mümkün olmazsa yapmamız gerekenleri yapacağımızı defaatle söyledik" ifadelerini kullandı. Güvenli bölge hakkında açıklama yapan Bakan Akar, "Planlarımız, sahadaki birliklerimizin konuşu, duruşu hepsi tamamlandı. Ama ABD ile hareket etmeyi arzu ettiğimizi de söyledik" dedi.