Hükümetin kamu işçilerine zam teklifi belli oldu. Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre hükümet brüt 3577 ile 3750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, 3750 - 4000 TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklif etti.

Ayrıca 2021 yılı için yüzde 9 + yılın ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranında zam önerildi.

TÜRK –İŞ ve HAK – İŞ bu yıl ortak teklif sunmuştu. İki konfederasyon kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 liraya çıkartılmasını, bu taban ücretin üzerine ilk 6 ay için yüzde 20 zam yapılmasını, sonraki 6 aylık dönemlerde ise enflasyon artı yüzde 3 refah payı verilmesini istemişti.

İşçi sendikaları, ilerleyen süreçte hükümetin teklifini iyileştirmesini bekliyor. Görüşmelerin bu ay içinde tamamlanması bekleniyor.