21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avustralya’da yayımlanan ana akım gazeteler, ülkede basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu gerekçesiyle bugün ilk sayfalarında karartma uyguladı.
Sydney Morning Herald, The Age, Herald Sun ve The Australian gibi gazetelerin bulunduğu ana akım medya kuruluşlarının tamamı, basına yapılan kısıtlamaları protesto emek amacıyla ön sayfalarında karartmayla çıktı.
Hükümetlerin son 20 yılda çıkardığı ulusal güvenlik yasalarıyla 'gizlilik kültürü' oluşturarak halkın öğrenme hakkını engellediğini savunan gazeteler, karartma uyguladıkları birinci sayfalarında üstü çizilmiş kelimelerin arasında, "Haber sınırlaması, gizlilik, gazeteciler ve onlara bilgi verenlere hapis dönemi, Avustralya’da olamaz, evet şu anda oluyor, Hükümet Avustralyalılardan doğruyu gizliyorsa, neleri örtbas ediyor?" ifadelerine yer verdi.
Geçen hafta, parlamentoda basın özgürlüğünü inceleyen komisyona medya yöneticilerinin, "ulusal güvenlik ve istihbarat yasalarının gazetecilerin işlerini yapmalarını imkansızlaştırdığını, yolsuzluk ve usulsüzlükleri basına bildirmek isteyen kamu görevlilerini de korkuttuğunu" söylemelerinin ardından gelen karartma uygulamasına televizyon ve radyoların yanı sıra internet haber sitelerinden de destek geldi.
DEMOKRASİ VURGUSU
Öğrenme Hakkı Koalisyonu (Right to Know Coalition) tarafından organize edilen karartma uygulamasına destek veren ve Avustralya’da çıkan gazetelerin karartılmış ilk sayfalarının yer aldığı fotoğrafı paylaşan News Corp Avustralya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Michael Miller, "Hükümet sizden doğruyu sakladığı zaman, neyi örtbas ediyor?" ifadelerini kullandı.
Sydney Morning Herald Editörü Lisa Davies, "Bu, gazeteciler için değil, Avustralya demokrasisi için" paylaşımında bulunurken, Avustralya Yayın Kurumu (ABC) Genel Müdürü David Anderson da sosyal medya hesabından "Avustralya dünyanın en gizli demokrasisi olma riski altında" mesajına yer verdi.
BAŞBAKANDAN AÇIKLAMA
Başbakan Scott Morrison ise konu hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, basın özgürlüğünün Avustralya demokrasisi için önemli olduğunu ancak bunun için hukukun üstünlüğünün gerekliliğini hatırlatarak, "Buna ben, herhangi bir gazeteci veya herhangi bir insan da dahil" dedi.
Ülkede basın özgürlüğü tartışması, Avustralya Federal Polisi’nin (AFP) Haziran'da News Corp’ta görevli gazeteci Annika Smethurst’un evine ve ABC merkezine düzenlediği baskınların ardından gündeme gelmişti.
Smethurst’un evinin, bir kamu görevlisinin kendisine haber sızdırması, ABC’nin ise Afganistan’daki Avustralya Özel Birlikleri’nin karıştığı öldürme ve görevi kötüye kullanma iddialarını 2017'de gündeme getirdiği "Afgan Belgeleri" haberi nedeniyle basıldığı açıklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!