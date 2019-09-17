17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK),Yargıtay’a 8, Danıştay’a 3 yeni üye seçti. FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair ilk kararı veren ve Genelkurmay çatı davasını karara bağlayan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyesi oldu.
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, HSK Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Nazmi Alp, Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral, Ankara Adalet Komisyonu Üyesi Ali Ramazan Bilgisiçok, Ankara Adalet Komisyonu Başkanı Faruk Şener ve Yargıtay Savcısı Remzi Doğan Yargıtay Üyesi oldu.
3 İSİM DANIŞTAY ÜYESİ OLDU
Ankara 3. Vergi Mahkemesi Başkanı Tekin Yalım, Konya BİM Başkanı Kemal Kuku, Danıştay Savcısı Zühal Öztaş Danıştay üyesi oldu.
AKINCI İDDİANAMESİNİ YAZAN İSİMDİ
Yargıtay üyesi olan Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç, Ankara’da terör suçları soruşturma bürosunun başında bulunuyordu. FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin en kapsamlı yargılamalarından olan, darbenin komuta merkezi Akıncı Üssü’ne ilişkin iddianameyi kaleme almıştı. Yine FETÖ, PKK ve DEAŞ olmak üzere birçok terör örgütüne ilişkin yürütülen soruşturmaların koordinasyonunu yapmıştı.
KRİTİK DARBE DAVALARINI KARARA BAĞLADI
Yargıtay Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik Yargıtay üyesi oldu. Dik, darbenin beyin takımı sözde Yurtta Sulh Konseyi üyelerinin de sanıkları arasında bulunan Genelkurmay Çatı davasının karara bağlayan mahkeme başkanıydı. Dik, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi başkanıyken FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair ilk yargı kararına imza atan isimdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!