Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2019 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi'ni tamamladı. Kararnamede 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi. 5 istinaf, 20 ilin başsavcısında değişikliğe gidildi. Bir süredir boş bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi.

HSK'nın yaz kararnamesi olarak bilinen Adli ve İdari Yargı 2019 Yılı Ana Kararnamesi ile 3 bin 722 hakim ve savcının görev yeri değişti. Bunların; 3 bin 358’i adli yargı hakim ve savcılarını, 364’ü ise idari yargı hakimlerini kapsıyor.

20 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Aralarında, Diyarbakır, Samsun, Muğla ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin başsavcısında değişikliğe gidildi. Bir süredir boş bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na Diyarbakır Başsavcısı Kamil Erkut Güre getirildi. Samsun Başsavcısı Ahmet Yavuz Diyarbakır Başsavcısı oldu. Eskişehir Başsavcılığı'na Sivas Başsavcısı Murat İrcal atandı. Samsun Başsavcılığı’na Tarsus Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç atandı. Karaman Başsavcısı Ali İrfan Yılmaz Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcılığı'na getirildi. Muğla Başsavcısı İlyas Yavuz Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı oldu.

4 YENİ İSTİNAF MAHKEMESİ

Kararname ile dün açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde ilan edilen faaliyet arasında bulunan yeni istinaf mahkemelerinin kurulması için de önemli bir adım atıldı.

Van, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon'da kamuoyunda istinaf olarak bilinen 4 bölge adliye mahkemeleri faaliyete geçirildi. Bu mahkemelerde görev yapacak isimler de kararname ile belirlendi.

ÇUBUK BAŞSAVCISI DA DEĞİŞTİ

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı soruşturmasını yürüten Çubuk Başsavcısı Mesut Gürel'in de görev yeri değiştirildi. Güler Yargıtay Savcısı olarak görevlendirilirken, yeni Çubuk Başsavcısı ise HSK Tetkik Hakimi Halil Demir oldu.

DANIŞTAY'DA TETKİK HAKİMİ SAYISI 28 AZALDI

İdari yargı kararnamesi 364 yargı mensubunu kapsıyor. İdari yargı kararnamesi ile Danıştay’da görevli 39 Tetkik Hâkimi farklı mahkemelere görevlendirildi. Bu isimlerden 1’i Danıştay Savcılığına, 5’i Bölge İdare Mahkemelerine, 33’ü idare ve vergi mahkemelerine atandı. Danıştay’a 11 Tetkik Hâkimi, 2 Danıştay Savcısı olmak üzere 13 yeni isim atandı. Böylece Danıştay’daki Tetkik Hâkimi sayısı 28 kişi azalırken, Danıştay Savcısı sayısı ise 2 kişi arttı.

Bölge İdare Mahkemelerinde yargılamaların hızlandırılması için 18’i ilk derece idare ve vergi mahkemelerinden 5’i Danıştay’dan ve 16’sı diğer bölge idare mahkemelerinden toplam 39 atama yapıldı. Kararname ile yeni faaliyete geçirilen idare ve vergi mahkemelerine de görevlendirmeler yapıldı.

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