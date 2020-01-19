19 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstanbul Şişli'de, 19 Ocak 2007'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için saat 12.00'de Balıklı Ermeni Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene Dink'in eşi Rakel Dink, oğlu Arat Dink, kardeşi Orhan Dink ve sevenleri katıldı. Anma töreninde Hrant Dink'in mezarına çiçekler konuldu, dualar edildi.
ŞİŞLİ'DE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
DHA'da yer alan habere göre öldürülüşünün 13. yılında Hrant Dink adına düzenlenen anma etkinlikleri nedeniyle Şişli'de yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Etkinlik süresince Şişli'de bazı yolların trafiğe kapalı olacağı bildirildi. Dink için saat 15.00'te suikaste uğradığı Osmanbey'deki Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde anma etkinlikleri düzenlenecek.
BU YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK
Tören öncesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca etkinlik nedeniyle saat 11.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatıldı. Şişli'de bugün saat 15.00'da gerçekleştirilecek olan Hrant Dink'i anma etkinliği süresince Halaskargazi Caddesi, Tavukçu Feti Sokak, Saksı Sokak, (Ergenekon Cadde girişi) Pangaltı 2236 nolu ışıklar, Özgür Sokak Şişli İstikameti, Zafer Sokak Şişli istikameti trafiğe kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamada alternatif güzergahlar için ise, "Taksim'den gelen akım Valikonağı Caddesi'ne, Şişli'ye gitmek isteyen sürücü ve yayalar Valikonağı ve Rumeli Caddesi Osmanbey kavşağından Şişli istikametine, Şişli istikametinden gelen akım ise Osmanbey kavşağından Ergenekon Caddesi istikametine yönlendirilecek" denildi.
4.5 SAAT BOYUNCA TRENLER PAS GEÇECEK
Ayrıca İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Osmanbey istasyonu saat 12.00-16.30 saatleri arasında işletmeye kapatılacak. Bu saatler arasında trenler Osmanbey istasyonunda durmayacak, istasyonu pas geçecek.
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