23 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır protestolara sebep olan ve iptal edilen "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısının hazırlanmasına yol açan davadaki sanık cezaevinden çıktı.
Hong Kong'da "kara para aklama" suçundan 18 ay cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan sanık Chan Tong-kai, basına yaptığı açıklamada "kız arkadaşını öldürmek" suçundan arandığı Tayvan'a teslim olmak istediğini belirtti.
Chan, "Yaptığım yanlışlar nedeniyle hakkımdaki cezanın belirlenmesi için Tayvan'a teslim olmak istiyorum" ifadesini kullandı.
Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Chan'in serbest bırakılmasının ardından, Hong Kong hükümetinden yargı sürecinde özellikle delillerle ilgili destek beklediklerini belirtti.
Sanık Chan'in, Tayvan'a teslim olmak istemesiyle ilgili iki taraf arasında anlaşmazlık çıkmıştı. Hong Kong'da yetkililer, Tayvan'ın teslim olmak isteyen sanık Chan Tong-kai'nin dönüşüne izin vermesini talep etmişti. Tayvan Adalet Bakanı Tsai Ching-hsiang, Chan ile ilgili davanın Hong Kong'da görülmesi gerektiğini söylemişti.
Daha sonra Tayvan Anakara İlişkileri Konseyi Başkan Yardımcısı Chiu Chui-cheng, Chan'in Tayvan'a dönebileceğini açıklamıştı.
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, hafta sonu düzenlediği basın toplantısında, Chan Tong-kai'nin kendisine yazdığı mektupta, Tayvan'a teslim olmak için yardım talep ettiğini aktarmıştı.
Geçen yıl tatil için gittiği Tayvan'da "kız arkadaşını öldürmek"le suçlanan Chan'in Tayvan'a iadesi isteniyordu. Chan, iki bölge arasında iade anlaşması bulunmadığı için iade edilmemiş, ancak Hong Kong'ta "kara para aklama" suçuyla tutuklanmıştı.
TASARI RESMEN İPTAL
Hong Kong yönetimi, Chan'in iade edilmesi için "şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran" yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu. Yasa görüşülürken Hong Kong meclisinde kavga çıkmış, Haziran'da yasaya yönelik yoğun protestolar başlamıştı.
Protestoların gittikçe şiddetlenmesi üzerine Lam, Temmuz'da tasarının "öldüğünü" açıklamış, gösterilerin kesilmemesi üzerine 4 Eylül'de tasarının geri çekileceğini duyurmuştu.
Bugün bir açıklama yapan Hong Kong Güvenlik Müdürü John Lee, tasarının resmen geri çekildiğini duyurdu.
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