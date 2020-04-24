Hollanda basınından NOS'un haberine göre Hollanda'da 1. futbol ligi olan Eredivisie'de sezon iptal edildi. Haberde şampiyon ya da küme düşmenin olmayacağı belirtilirken Ajax'ın lig birincisi olarak sayılacağı, ligin ilk beş sırasındaki takımların ise Avrupa'ya katılmaya hak kazandığı kaydedildi.

Karara göre lige alt ligden yükselme de olmayacak. Bir alt ligde en yakın rakibine 11 puan fark yapan Cambuur gelecek sezon Eredivisie'de oynayamayacak.