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Hollanda'da gevşeme sonrası vakalar yeniden artınca hükümet bilim kurulundan acil tavsiye istedi!
Koronavirüs önlemlerini 26 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde gevşeten Hollanda'da vaka sayıları, yeniden hızla artmaya başladı. Enfeksiyon oranlarının kısa sürede ikiye katlanması üzerine hükümet, bilim kurulundan acil tavsiye istedi.
Hollanda'da vakalar arttı: Hükümet acil tavsiye istedi!
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Koronavirüs önlemlerini 26 Haziran'dan itibaren büyük ölçüde gevşeten Hollanda'da vaka sayıları, yeniden hızla artmaya başladı. Enfeksiyon oranlarının kısa sürede ikiye katlanması üzerine hükümet, bilim kurulundan acil tavsiye istedi.
Gece kulübü ve diskolarda çok sayıda kişiye enfeksiyon bulaşması nedeniyle, Hollanda'daki birçok eğlence mekanı da, kendi isteğiyle yeniden kapanma kararı aldı.
Hollanda hükümeti, günlük vaka sayısının 700'ler civarına düşmesi üzerine, 4 Temmuz için planlanan, gevşemenin 4. aşamasını 26 Haziran'a çekti. Kapalı alanlarda maske zorunluluğuna son verildi.
Gevşeme il birlikte gece kulüpleri, diskolar yeniden açıldı, hayat büyük oranda normale döndü. Ancak gevşemeden 1 hafta sonra, Covid vaka sayıları yeniden iki katına fırladı.
Bu hafta başında günlük vaka sayısı ortalama 2 bin 200'ü bulurken, Çarşamba günü bu rakam 3 bin 600'ü geçti. Bu hızlı yükseliş üzerine Hollanda hükümeti, salgın yönetim ekibinden (OMT) acil tavsiye istedi.
Hükümete göre, enfeksiyonların yaklaşık dörtte üçü gençler arasında görüldüğü için, hastaneye yatma olasılıkları daha düşük. Hollandalı yetkililere göre, İngiltere'de vaka sayıları yükseliyor ama orada da ek önlemler alınmıyor. Çünkü birçok kişi aşılandığı için hastaneye kabul sayıları yükselmiyor.
'Risk almaya cesaret edemiyoruz'
Hükümete bilimsel tavsiyelerde bulunan salgın yönetim ekibi ise, önlemlerin gevşetilmesinin sorumlu bir şekilde gerçekleşmediği görüşünde.
Özellikle gece kulübü ve diskoteklerde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralının uygulanmamasını eleştiren bilim kurulu üyeleri, eğlence yerlerine girişte yeterince kontrol yapılmadığına da dikkati çekiyor.
Bilim insanların göre, Hollanda'nın doğusundaki Enschede kentindeki bir diskoda düzenlenen 600 kişilik partiye katılanlardan 180'nin Covid'e yakalanması, eğlence yerlerine girişteki önlemlerin işe yaramadığını ortaya koydu.
Hollanda'daki bazı gece kulübü ve diskolar, açıldıktan 2 hafta sonra vakaların yeniden hızla artması üzerin, kendi istekleriyle yeniden kapanma kararı aldı. Amsterdam'daki Club Nyx ve Exit Cafe, bu kararı alan işletmelerin başında geliyor.
İşletmelerin sahibi Rob de Jong, Hollanda medyasına, her şeyi kuralına göre yapmalarına rağmen yine de risk almaya cesaret edemediklerini ve bu yüzden tekrar kapanacaklarını söyledi.
Veendam, Stadskanaal gibi kentlerdeki bazı ünlü disko ve gece kulüpleri de yüksek vaka sayıları nedeniyle kapalı kalmayı tercih ediyor. Eğlence yerleri, Eylül-Ekim gibi yeniden açılmayı umuyor.
Perşembe akşamı bilim kurulu ile görüşecek olan Hollanda hükümeti, salgın yönetim ekibinin tavsiyelerini Cuma günkü bakanlar kurulu toplantısında ele alacak.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
SON DAKİKA: Hollanda'da gevşeme sonrası vakalar yeniden artınca hükümet bilim kurulundan acil tavsiye istedi!/son-dakika-hollanda-da-gevseme-sonrasi-vakalar-yeniden-artinca-hukumet-bilim-kurulundan-acil-tavsiye-3127201
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