Hizmetliden evrak vurgunu! 2 milyon TL'lik vurgun yaptı

Olayda iddiaya göre 5 yıl önce Küçükçekmece Adliyesi’ndeki idari bürolarda hizmetli kadrosunda göreve başlayan O.N., daha önce ödemesi yapılan keşif ve bilirkişi ücretlerinin ikiz evrakını hazırladı.
İHA'da yer alan habere göre imza aşamasındaki ikiz evraklar, fark edilmeyecek biçimde gerçek dosyaların arasında yetkili kişilere sunuldu. Diğer evrakların arasına serpiştirilen sahte evraklar, hiç fark edilmeden imza aşamasından geçti.
Bu yöntemle vurgunu fark ettirmeden gerçekleştiren O.N., paranın yatırılacağı hesabı da belirledi. İz bırakmamak için parayı kendi adına değil, oturduğu siteden tanıdığı M.Ü. adındaki bir arkadaşını ikna ederek onun hesabına aktaran zanlı, yaklaşık 4 yılda aynı yöntemle Adalet Bakanlığı’ndan ‘keşif’ ve ‘bilirkişi’ ücreti alarak yolsuzluk yaptı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
O.N., rakamları giderek yükseltince yakayı ele verdi. O.N.’nin son yaptığı işlemde rakamların yüksek olması savcılığın dikkatini çekti. Başlatılan soruşturmada, O.N.nin hazırladığı evrakların gerçekdışı olduğu anlaşıldı. Soruşturma çerçevesinde çifte evrakla vurgun yapan O.N. ile M.Ü. gözaltına alındı. İki zanlı da tutuklanarak cezaevine konuldu.
O.N.’nin savcılık sorgusunda suçunu itiraf ettiği belirtildi. İfadesinde önce deneme yaparak evraka cüzi miktarlarda para yazdığını anlatan O.N.'nin, “Para geçişlerinin fark edilmediğini test ederek anladım. Son dönemlerde evraklardaki rakamı yukarı çekerek 60 bin lira ile 100 bin lira arasına çıkardım” şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Paranın aktarıldığı hesap numarası sahibinin bu işten haberinin olmadığını ileri süren O.N., M.Ü.’yü bu suça kendisinin alet ettiğini kaydetti.
HESAP HAREKETLERİ MERCEK ALTINDA
Paranın aktarıldığı hesap numarasının sahibi M.Ü. ise savcılık sorgusunda kandırıldığını iddia etti. M.Ü., gelen paraları hesabına O.N.’nin aktardığını ya da elden verdiğini anlattı.
Savcılık tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan O.N. ile M.Ü.’nün banka hesapları incelemeye alındı. Pişman olduğunu söyleyen O.N.’nin çifte evrak yöntemi üzerinden 1 milyon 750 bin lirayı aşan vurgun yaptığı saptandı. Hesap hareketleri mercek altına alınan şüpheliler ile ilgili başlatılan inceleme sonunda vurgundaki miktarın artabileceği belirtildi.
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