Denizli'nin Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi'nde, 3 gün önce bir evden yapılan hırsızlık sonucunda 7 bin lira para çalındı. Hırsızlık olayıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) araştırma başlattı. Mahalledeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen JASAT ekibi, hırsızlık olayına 3'ü kadın toplam 4 kişinin karıştığını tespit etti.
ŞÜPHELİLER TAKİBE ALINDI
DHA'da yer alan habere göre şüphelilerin kimlikleri tespit edilirken, JASAT, Acıpayam Jandarma Karakolu ve Çameli Jandarma Karakolu ekipleri ortak operasyonla şüphelileri dün takibe aldı. Yılmaz G.'nin (45) kullandığı otomobili durduran jandarma ekipleri, Yılmaz G. ile birlikte kızı Sibel G. (28) ve akrabaları Nurcan G. (18) ile Emine K.'yi (43) gözaltına aldı.
ZANLILARDAN BİRİ 6 AYLIK HAMİLE
Yılmaz G.'nin gözcülük yaptığı sırada diğer 3 kişinin evlerin kapısını kırıp, girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. 3 kadın yüzleri maskeli halde yürürken, mahallenin güvenlik kamerasına da yakalandı. Şüpheli kadınlardan Sibel G.'nin 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
3'Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden, hamile olan Sibel G., serbest bırakılırken, diğerleri tutuklandı. 4 kişinin Ege bölgesindeki illerde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları için 'Gezinti hırsız aile' olarak adlandırıldığı öğrenildi.
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