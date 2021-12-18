Sputnik'in haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen Agni P füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Agni füzelerinin geliştirilmiş hali olan yeni nesil füzenin hedeflerin tümünü vurduğu belirtildi.

İlk denemesi 28 Haziran'da yapılan Agni P'nin, ikinci testin de başarıyla sonuçlanmasının ardından füze sisteminin kısa süre içinde Hindistan ordusunun kullanımına sunulacağı ifade ediliyor.

Menzili 1000 ila 2 bin kilometre olan güdümlü füze nükleer başlık taşıyabiliyor.