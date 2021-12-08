Son dakika bilgilerine göre, Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü. Hindistan Hava Kuvvetleri, Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın helikopterinin düşmesi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bipin Rawat'ın eşi ve 11 kişinin daha kazada öldüğü belirtildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içinde bulunduğu Mi-17V5 tipi helikopter, Tamil Nadu'daki Coonoor bölgesinde düştü. Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı" denilmişti.

Kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Televizyonda yer alan görüntülerde, yerel sakinlerin alevler içindeki helikopteri söndürmeye çalıştığı görüldü.

Öte yandan Rawat, Hindistan ordusunun en üst düzey yetkilisi, aynı zamanda Savunma Bakanlığı danışmanıydı.