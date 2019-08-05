Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırmak için parlamentoya teklif götürdü.

Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinde değişiklik yapılması amacıyla parlamentoya teklif sundu.

Teklif, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah tarafından duyurulurken, muhalif milletvekillerinin protestolarıyla karşılandı.

Bu arada Cammu Keşmir'e günlerdir paramilis güçlerin yığılmasının ardından gece bölgede siyasetçiler ev hapsine alındı.

Güvenlik güçlerinin Srinagar'da yollara ve kavşaklara çelik bariyerler ve dikenli teller döşediği görüldü.

Bölgede ayrıca kamuya açık toplantılar yasaklandı, okullar kapatıldı, mobil ağlara ve internete kısıtlama getirildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK),1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.