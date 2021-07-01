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Haberler Dünya SON DAKİKA: Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor

Koronavirüs salgınıyla ciddi mücadele veren Hindistan'da, tedavisi süren hasta sayısında düşüş sürüyor. Ülkede son 24 saatte 48 bin 786 vaka tespit edilirken, 1005 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan 61 bin 588 hasta iyileşti

01.07.2021 - 10:26 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Hindistan'da hasta sayısı düşüyor!
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AA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 48 bin 786 yeni vaka tespit edilirken, 1005 kişi öldü, 61 bin 588 hasta iyileşti.

Tedavisi süren hasta sayısı da 523 bin 257'ye geriledi.

İyileşenlerin sayısı 1 aydan fazla süredir günlük bazda yeni vaka sayısını aşarken, salgının sağlık sistemine getirdiği yükün kısmen hafiflediği gözleniyor.

Toplam 29 milyon 488 bin 918 kişinin sağlığına kavuştuğu ülkede, iyileşme oranı yüzde 97'ye ulaştı.

Toplam vaka sayısı 30 milyon 411 bin 634'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 399 bin 459'a çıktı.

BİHAR KENTİNDE KADINLAR AŞI YAPTIRMAKTAN KAÇINIYOR

Hindistan’ın Bihar şehrine bağlı kırsal bölgelerde aşının kısırlığa ya da ölüme neden olacağı gerekçesiyle kadınların Kovid-19 aşısı yaptırmaktan kaçındığı bildirildi.

BBC’nin haberine göre, sağlık yetkilileri, bölgedeki kadınların aşının virüsten daha tehlikeli olduğu inancında olduğunu belirtti.

Ülkenin neredeyse tüm eyaletinde erkeklerin aşılanma oranının daha fazla olduğu kaydedildi.

Yetkililer, bölgedeki kadınların bilgiye erişimi olmadığına değinerek söylentilere karşı savunmasız olduklarını aktardı.

Öte yandan Hindu kast hiyerarşisinin en altında yer alan Dalitler arasında da aşıya karşı duyulan tereddüttün yüksek olduğu bildirildi.

UYGULANAN AŞI DOZU 335 MİLYONU AŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığı, 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında, bugüne dek 335 milyon 716 bin 19 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Hindistan, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" olarak öne çıkıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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