Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 8 ev tedbir amaçlı tahliye edildi.

AFAD İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenice Değirmenyanı köyü Erfeyli Mahallesi'nde heyelan nedeniyle 7 evin tedbir amaçlı tahliye edildiği, köyün elektriğinin de kestirildiği belirtildi. Açıklamanın ardından 1 evin daha tahliye edildiği belirtildi.