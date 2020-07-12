Alınan bilgiye göre, Heybeliada'da ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

İki farklı noktada yangın çıktı. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz ve 40 personel müdahale ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bölgeye gidiyor.

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