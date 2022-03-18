Hemzemin geçitte mucize kurtuluş!

Kaza, Elazığ Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan hemzemin geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 ACV 763 plakalı tır sürücüsü, hemzemin geçitten geçmeye çalışırken trenin geldiğini fark etti.

İHA'nın haberine göre sürücü, tırın içerisinden atlayıp canını kurtarırken yük treni çarptığı tırı 100 metre sürükledi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tırın içerisinden atlayan sürücü, tedbir amaçlı olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi. Ekipler, kaza yerinde inceleme başlattı.