Hemşirenin burnunu kıran şüpheli tekrar serbest kaldı

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G'yi 29 Temmuz'da darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.O. hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.

AA'da yer alan habere göre yeniden gözaltına alınan M.O, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne getirildi.

Fotoğraf: DHA

Savcılıkta tekrar ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıkmış, tartışma sonucu hemşireyi darbettiği gerekçesiyle M.O. gözaltına alınmıştı.

Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulunmuş, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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