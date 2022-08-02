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Kocaeli'de hemşireyi darp iddiasıyla ikinci kez gözaltına alınan hasta yakınına adli kontrol
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, erkek hemşireyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan hasta yakını adli kontrolle serbest kalmıştı. İtiraz üzerine ikinci kez gözaltına alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Hemşirenin burnunu kıran şüpheli tekrar serbest kaldı
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AA
Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G'yi 29 Temmuz'da darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.O. hakkında savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine yakalama kararı çıkarıldı.
AA'da yer alan habere göre yeniden gözaltına alınan M.O, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne getirildi.
Fotoğraf: DHA
SAVCILIK, TUTUKLAMA TALEP ETTİ
Savcılıkta tekrar ifadesi alınan şüpheli, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gebze Fatih Devlet Hastanesi acil bölümünde görevli hemşire Önder G. ile hasta yakını M.O. arasında 29 Temmuz'da tartışma çıkmış, tartışma sonucu hemşireyi darbettiği gerekçesiyle M.O. gözaltına alınmıştı.
Burnunda kırık oluşan Önder G, M.O. hakkında şikayette bulunmuş, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Kocaeli'de hemşirenin burnunu kıran şüpheli tekrar serbest kaldı - Güncel Haberler/son-dakika-hemsirenin-burnunu-kiran-supheli-tekrar-serbest-kaldi-3482314
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