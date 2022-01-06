Hem veli hem öğrenci! Okulda dehşet!

Son dakika: Hem veli hem öğrenci! Okulda dehşet - VİDEO

DHA

Mersin'in Tarsus ilçesinde dün akşam üstü ilçeye bağlı Şehit Cengiz Topel Anadolu Lisesi'nde akılalmaz bir olay meydana geldi.

KAVGAYA VELİLER DE KATILDI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre daha önce kavga eden bazı 12'inci sınıf öğrencileri tenefüste karşı karşıya geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya, bu sırada okulda bulunan öğrenci velileri de katıldı.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Öğrenciler ve velilerinin karıştığı kavga, başka bir öğrenci tarafından telefonla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı.

3 ÖĞRENCİ DARP İLE YARALANDI

Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavgada 3 öğrenci darp edilerek yaralandı.

POLİS MÜDAHALEDE BULUNDU

Kavga eden kalabalık, ihbar üzerine okula sevk edilen polis tarafından dağıtıldı. Kavgaya karışanlar, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.