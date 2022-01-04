Hem maske takmadı hem de ücreti ödemedi!

Son dakika: Hem maske takmadı hem de ücreti ödemedi!

İHA

Kentte Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait şehir içi yolcu otobüsüne bir vatandaş maskesiz bindi.

İHA'nın haberine göre, otobüs ücretini de vermeyen vatandaş rahatlıkla koltuğa oturdu. Otobüs şoförü, yolcuya ‘beyefendi siz kartınızı çekmeyi unuttunuz’ diyerek hatırlatma yaptı.

OTOBÜSÜ DURDURUP POLİSİ ARADI

Yolcu ise rahat tavrıyla ‘maske de takmıyorum, ücrette ödemiyorum’ diyerek şoföre tepki gösterdi. Ya maskeni tak ya da in aşağı, aksi takdirde polisi arayacağım diyen otobüs şoförü, cep telefonuyla durumu polise bildirdi.

Diğer yolcularında duruma tepki göstermesi üzerine durakta duran otobüsten bir yolcu maskesiz vatandaşı araçtan indirdi. O anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.