'Heimlich manevrası' yine hayat kurtardı!

Olay dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kız çocuğuyla birlikte restoranda hamburger yiyen kadının boğazına yemek kaçtı.
İHA'nın haberine göre bu sırada personel durumu restoran yöneticisi Serhat Can Aygül’e haber verdi. İlk yardım eğitimi almış olan Aygül, hemen kadının yanına geldi. Aygül, "Heimlich manevrası" yöntemiyle müdahalede bulunarak kadının hayatını kurtardı.
"YEMEK BOĞAZINA TAKILMIŞTI"
Yaşananları anlatan restoran yöneticisi Serhat Can Aygül, “Müşterimiz servisten yemeğini alıp çocuğuyla beraber oturmuş. Masada yemeğini yerken boğazına yemek kaçıyor. Ben de o sırada ofiste işlerimizi hallediyordum. Vardiya müdürü bana seslendi. O sırada ben de acil bir şey olduğu için koştum. Lobiye çıktığımda müşterinin boğazına yemek kaçtığını ve nefes alamadığını fark etmiştim. Heimlich manevrası yaparak müşterinin boğazından yemeği çıkardık. Sonra kendisi bana teşekkür etti. Sarıldı ve ağladı. Biz de duygulandık. Restorandan ayrıldı. Biz de geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Gerekirse hastaneye götürebileceğimizi, refakatçi olabileceğimizi söyledik. Kabul etmedi” dedi.
"NEFESSİZ KALIP BİLİNCİNİ KAYBEDECEKTİ"
Müşterinin çocuğuyla beraber oturduğunu söyleyen Aygül, “Kız çocuğu vardı. Çocuğa da çok üzüldük. ‘Anne’ diyerek ağlıyordu. Müdahale etmeseydik nefessiz kalıp bilincini kaybedecekti. Biz yardımcı olamasaydık 112’yi arayacaktım. Durumu hemen bildirecektik. Allah’tan müdahalemiz başarıyla sonuçlandı. Kadının hayatını kurtarmış olduk” diye konuştu.
"ŞİRKET BUNUN EĞİTİMİNİ VERİYOR"
Kadının 38-39 yaşlarında olduğunu ifade eden Aygül, “Müşteride herhangi bir sağlık problemi olmadı. Biz ilk yardım eğitimi alıyoruz. Şirket bize bunun eğitimini veriyor. Acil müdahalede personel ve müşteriye müdahale edebiliyoruz. Sertifikaya da sahip olduğum için kendime özgüvenim de vardı. Direkt müdahale etme gereği duydum. Başarılı da olduk” dedi.
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