Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, HDP İstanbul 4. Olağan Kongresi'nde terör örgütü elebaşı lehine slogan atıldığının ve örgütsel marşlar söylendiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre bu tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.