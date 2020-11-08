Bakan Berat Albayrak'tan istifa paylaşımı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa paylaşımı. Bakan Albayrak, Instagram hesabından istifa ettiğine yönelik paylaşım yaptı.

TEYİT EDİLDİ

Söz konusu paylaşım Habertürk’ün ulaştığı Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları tarafından teyid edildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

İstifanın Cumhurbaşkanlığı tarafından kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir bilgi yok.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI GELDİ

İstifa paylaşımı sonrası Berat Albayrak'a destek mesajları yağdı.

AK Parti Grup Başkanı ve Ankara Milletvekili Naci Bostancı ''Sn. Berat Albayrak bakanımız şahsen açıklama yapmadan mevcut haberler üzerinden değerlendirme yapmak doğru olmaz. Yıllardır bu ülkeye milletimize fedakarca yaptığı hizmetleri biliyor ve ayni şekilde devamını diliyoruz. Konu her bakımdan Sn. Cumhurbaşkanımızın takdirindedir.''

AK Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Mehmet Muş ''Bakanımız Sayın Berat Albayrak çok zor bir süreçte görev üstlendi. Kendi ayakları üzerinde duran milli bir ekonomi için önemli adımlar attı. Özverili çalışmalarına bizzat şahidiz. Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle görevinin başında devam etmesini temenni ediyoruz'' paylaşımında bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan sosyal medyadan konuyla ilgili ilk paylaşımı yapan isim oldu. Sayan, twitter hesabından ''Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var.'' diye yazdı.

Ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, twitter hesabından Berat Albayrak'a destek mesajı attı. Şahin ''Bizim davamız kardeşlik davasıdır. Ülkemizi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarmak için ailesinden fedakarlık ederek gece gündüz demeden ter döken @BeratAlbayrak kutlu davamızın vazgeçilmezidir.'' paylaşımında bulundu.

Ağrı Belediye başkanı Savcı Sayan ''K.Denizi 3bin metre delen Akdenize demir atan Trakyada gaz Agri Erzurum'da altin rezervleri ve petrol sahaları keşfeden"enerjide ekonomide bağımsızlık"diyen birini tabiki yerli işbirlikçiler ve yabancı ağababaları hedefe koyacak Umdum Sn.Cumhurbaşkanımızın istifayı kabul etmemesi'' yazdı.

TCMB BAŞKANI CUMA GÜNÜ GÖREVDEN ALINMIŞTI

Döviz piyasalarındaki dalgalanmanın ardından Cuma günü de Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınmıştı. TCMB, son toplantısında piyasada yatırımcının faiz artışı beklentisini terse çevirmiş sonrasında dış politik tansiyonla birlikte dolar ve euro hızla yükselişe geçmişti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal atandıktan 16 ay sonra görevinden alınarak, yerine eski maliye bakanı ve son olarak Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı yapan Naci Ağbal getirildi. Kararnamenin ardından TCMB'de devir teslim Cumartesi günü gerçekleşti.