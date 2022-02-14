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Hazine Müsteşarlığı, düzenlediği ilk ihalede 2 yıl (581 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,6 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20,17, bileşik faiz yüzde 21,19 oldu.

Nominal teklifin 5 milyar 515 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 143 milyon lira, net satış 3 milyar 237 milyon lira olarak gerçekleşti.

İhalede, kamudan gelen 3 milyar 500 milyon liralık teklifin tamamı karşılandı. Rot teklif tutarının 3 milyar 223 milyon lira olduğu ihalede, 1 milyar 900 milyon liralık rot satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 3 yıl (1218 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,75 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede reel basit faiz yüzde eksi 6,12, reel bileşik faiz yüzde eksi 6,03 oldu.

Nominal teklifin 8 milyar 466,9 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 607 milyon lira, net satış 6 milyar 658,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, rot teklif tutarı 10 milyar 898,2 milyon lira olurken, 5 milyar liralık rot satış yapıldı.

Böylece iki ihale sonucunda Hazine, piyasaya 20 milyar 295,4 milyon lira borçlandı.

Muhabir : Merve Özlem Çakır

Yayınlayan : Emin Tamer Toğanaş