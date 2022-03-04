Emniyet Müdürlüğü Van Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan Ankara'ya gitmek üzere havalimanına gelen yolcudan, X-ray cihazından geçeceği sırada şüphelendi.

Yolcunun üst aramasında, karın ve kasık bölgelerine gizlenen 522 gram eroin ve 517 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.