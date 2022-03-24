Son dakika... Edinilen bilgiye göre, Gümrük ekipleri Brezilya'nın Sao Paulo kentinden İstanbul Havalimanı'na yüklü miktarda uyuşturucu ihbarı geldi.

DHA'nın haberine göre, harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden kargonun gelişini takip etti.

Operasyonu genişleten ekipler yüklü miktarda uyuşturucuyu maddeye el koyarken aralarında kamera görüntüleriyle tespit edilen yer hizmeti görevlilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.