Havalimanında şoke eden olay! Özel yelek diktirmiş!

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentinden gelen Cezayir uyruklu Brahim Abdelkerim C., adlı yolcunun hareketlerinden şüphelendi.

DHA'da yer alan son dakika haberine göre takibe alınan yolcu, gümrüklü alandan çıktıktan sonra polis tarafından durduruldu.

Yolcunun üst aramasında kıyafetlerinin altına giydiği özel diktirilmiş yelek içinde 37 adet cep telefonu tespit edildi.

Piyasa değeri 500 bin lira olan ve gümrük beyanı bulunmayan cep telefonlarına el konuldu.

Cezayirli yolcu hakkında kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.