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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Havai fişek faciası! Yaralılar var | Son dakika haberleri

        Düğünde atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı! Yaralılar var

        Diyarbakır'da bir düğünde atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı. Olayda 5 kişinin yaralandığı açıklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:06 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:06
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        Havai fişek faciası! Yaralılar var
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        Diyarbakır'da düğünde damdan atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı, damat dahil 5 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre dün akşam saatlerinde Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'nde meydana geldi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        İddiaya göre; düğün sırasında 3 katlı evin damından atılan havai fişekler kalabalığın arasında patladı. Damat Lokman B. ile Mehmet Berat E., Azize G., Fatma B. ve Kerem C., çeşitli yerlerinden yaralandı.

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüzünden yaralanan Kerem C. ise Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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