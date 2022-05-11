Havai fişek faciası! 4 çocuk yaralandı

Kent merkezindeki Ali Paşa Camisi'nin bahçesinde bir kutu bulan 4 çocuk, boş alanda kutuyu ateşe verdi.

AA'da yer alan habere göre, bu sırada kutunun gürültüyle patlaması sonucu yaralanan çocuklar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. 8 ila 10 yaşlarındaki çocukların vücutlarında yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Vali Ozan Balcı, AA muhabirine, caminin bahçesinde oynayan 4 arkadaşın, "ramazan topu" olarak bilinen havai fişek kutusunu bulduğunu belirterek, kutuyu yakmalarının ardından yaşanan patlamada çocukların yaralandığını kaydetti.

Tokat Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Halil İbrahim Akdoğan da yaralanan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.