Hava tahminleri kurak sürecin sonuna geldiğimizi söylüyor!

Türkiye’de yıllardır kendini bir unutup bir hatırlatan, ama tarımdan gelen verilere bakılınca aslında hep bizimle olan kuraklık bu yıl çok şiddetli yaşanıyor. Hava tahminleri ise artık kurak sürecin sonuna geldiğimizi, ülkede kuvvetli ve uzun süreli yağışlara hazırlandığımızı söylüyor.

Bu haftanın ilk 3 günü yine bildiğimiz yağmursuz günler yaşayacağız. Hafif esintili ve gece saatleri soğuk hava, gündüz güneşle birlikte açılan pus ve ısınıp ilkbaharı andıran sıcaklıklar… Perşembe gününden itibaren ise umarız değişmez ya da gücünü kaybetmez dediğimiz yağışlı havaların etkisine girebiliriz.

26 Ocak Perşembe önce Ege ve Akdeniz kıyılarında kuvvetli sağanak, Cuma yaklaşırken Anadolu’ya sokulan nemli ve ılık hava ile yükseklerimiz, çimleri görünen dağlarımız beyazlayacak. Hava tahmininde neredeyse tüm merkez ve kırsallarda yağış var, denize yakın yerler çoğunlukla yağmur,

iç ve yüksek kesimler geniş bir örtü halinde kar yağışlarıyla taşınacak. Bu kış henüz böyle bir tahmin görülmemişti, üstelik Şubat ayının ilk 10 günü de Türkiye’de tempolu geçebilir.