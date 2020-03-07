HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK 2-5 DERECE ARTIYOR

Sıcaklıkların ise güney ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 18, Parçalı az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve az bulutlu.

KÜTAHYA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ANTALYA: 20, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 22, Parçalı ve az bulutlu.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı az bulutlu.

KONYA: 18, Parçalı az bulutlu.

SİVAS: 14, Parçalı az bulutlu.

BOLU: 19, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 7, Parçalı bulutlu.

KARS: 7, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 17, Parçalı bulutlu.

VAN: 5, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 18, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 23, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 22, Parçalı bulutlu.