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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre yurtta beklenen sıcaklıklar ise şöyle...

ANKARA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İZMİR: 26, Parçalı zamanla çok bulutlu.

KOCAELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 27, Parçalı zamanla çok bulutlu.

MUĞLA: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu.

ADANA: 23°, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 21, Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 18, Çok bulutlu.

TRABZON: 15, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 9, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 16, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 18, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 13, Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.