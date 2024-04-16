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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.

İstanbul Kısmen Güneşli 28° Ankara Kısmen Güneşli 28° İzmir Parçalı bulutlu 28° Antalya Kısmen Güneşli 27° Trabzon Parçalı bulutlu 19° Bursa Kısmen Güneşli 30° Adana Güneşli 30° Diyarbakır Güneşli 26° Gaziantep Güneşli 27° Ağrı Kısmen Güneşli 21° Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. REKLAM

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Rüzgarın, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.