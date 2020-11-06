Trabzon’da gece saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oluyor. Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası Ortahisar ilçesindeki Konaklar mahallesinde su baskınları meydana geldi.
İHA'nın haberine göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) istinat duvarının çökmesiyle dere yatağı tıkandı. Dere yatağının tıkanması sonucu evlerin zemin katlarını su basarken, bazı iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Yağmurun etkisiyle tıkanan mazgalların sokaklarda da su birikintileri oluşturdu.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tıkanan mazgalların açılması için çalışma başlatılırken, üniversitenin istinat duvarında meydana gelen heyelan sonucu ağaçlar devrilerek, evlerin duvarlarına vurdu. Karadeniz Sahil Yolu’na kadar inen su nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
"EVLERİ SU BASTI, MADDİ HASARLAR VAR"
Konaklar mahalle muhtarı Hayati Şahin, su baskınları nedeniyle mahallelerinde maddi hasarların meydana geldiğini belirterek, “Üniversitenin yanında bulunan deremiz her yağmur yağdığında böyle oluyor. Üniversiteye söylediğimiz halde bu dere temizlenmiyor. Derenin üstünün yarısı kapalı yarısı açık. Üstten aşağıya gelen hafriyatlar kapalı olan alanı tıkadığı için dere doğal olarak mahalle içine doğru taşıyor. Aşağıdan gidiş olmadığı için tamamen kapanmış vaziyette. Ekipler açmaya çalışıyor. Evleri su bastı. Maddi hasarlar var” dedi.
"ZEMİN KATLARIMIZ HEP SU OLDU"
Mahallede apart işleten Ayşenur Aydın ise toprak kayması sonucu istinat duvarının çöktüğünü dile getirerek, “Şiddetli yağış gece saatlerinde başladı ama şiddetini sabah saatlerinden arttırdı. Binanın ön cephesinde olan rögarımız tıkandı. Bütün mahallenin suları gelip bizim rögarda toplanıyor. Haliyle rögar onu kaldıramıyor.
Bunu defalarca dile getirdik ama bir çözüm bulunamadı. Üniversitenin kontrolsüz yaptığı bir çalışmadan dolayı yağan yağmur ile toprak kayması oldu. Toprak kaymasıyla ağaçlar evimizin duvarına vurdu. Toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. Bu çökmeyle dere yatağı değişti. Dere yatağının değişmesiyle su zemin katlarımızı bastı. Zemin katlarımız hep su oldu” şeklinde konuştu.
Mahalle sakinlerinden Selçuk Olgun ise “Burada bir altyapı çalışması vardı. Açılan çukurların üzerine kum döküldü. Yağan yağmurlar birlikte hafriyatlar dereyi tıkadı. Dükkanları su bastı. Su ana yola kadar indi. Orada bir kaza tehlikesi de var. Her zaman böyle taşıyor” ifadelerini kullandı.
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