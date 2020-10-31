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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara ve Karadeniz bölgeleri ile Çankırı, Yozgat, Sivas, Tunceli, Erzurum, Erzincan, Bingöl ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GİRESUN VE ORDU'DA ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; İstanbul'un kuzeydoğusu, Kocaeli ve Sakarya'nın kıyı kesimleri ile Batı Karadeniz’de (Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimleri),akşam saatlerinden sonra Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI 2-4 DERECE AZALIYOR

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 19, Parçalı, kuzey ve iç kesimleri yer yer çok bulutlu.

KOCAELİ: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 21, Parçalı yer yer çok bulutlu.

ADANA: 29, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 26, Parçalı bulutlu.

HATAY: 27, Parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 12, Parçalı ve çok bulutlu.

KONYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 12, Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 12, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

TRABZON: 21, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

RİZE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM: 18, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

KARS: 18, Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı.

MALATYA: 23, Parçalı bulutlu.

VAN: 19, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 25, Parçalı ve az bulutlu.

GAZİANTEP: 27, Parçalı ve az bulutlu.

ŞANLIURFA: 29, Parçalı ve az bulutlu.